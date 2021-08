Grote brand in polder tussen Stellendam en Goedereede

Aan de Zandgorsweg tussen Stellendam en Goedereede is zaterdag 21 augustus 2021 brand uitgebroken. De brand ontstond omstreeks 17:35 uur in een hooiberg van circa 15 bij 5 meter. Meerdere blusvoertuigen zijn uitgerukt om de brand te bestrijden.

Het groot watertransport van de brandweer is ter plaatste gekomen om de voertuigen van voldoende bluswater te voorzien. De brand was in de wijde omtrek te zien en trok veel bekijks.

Klik hier voor een korte video.