Grote brand in schuur bij Den Bommel

Maandagmiddag 3 januari 2022 is er omstreeks 14:00 uur een grote brand uitgebroken in een schuur bij Den Bommel. De brandweer rukte met veel brandweereenheden uit om de brand onder controle te krijgen.

Vanwege asbest gevaar werd een grote omgeving rondom het pand afgezet. Kijkers die op een nabijgelegen dijk aan het kijken waren naar de brand werden door de politie weggestuurd om te voorkomen dan men asbest zou in ademen. Of er daadwerkelijk asbest in het dak van de schuur zit moet nog worden onderzocht.

Om 15:45 uur meldde de politie dat de rook afnam en dat de brandweer bezig was met nablussen. Op het moment van de brand waren er geen mensen in het pand aanwezig. Er is dus geen sprake van slachtoffers. Wel waren er tijdens de brand twee paarden in de schuur aanwezig. Deze zijn allebei uit het pand gered. Het pand zelf is niet meer bewoonbaar. Voor de bewoners wordt opvang geregeld.