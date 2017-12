Grote brand in schuur Melissant

In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 december 2017 heeft een grote brand gewoed in een schuur aan de Achterweg in Melissant. In de loods waren caravans en boten gestald. Deze zijn door de brand verloren gegaan. Het was mogelijk dat de brand oversloeg naar naastgelegen woningen maar dit is door adequaat optreden van de brandweer voorkomen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er asbest vrijgekomen bij de brand, echter in een beperkt gebied. Er was niet veel wind en het regende waardoor de verspreiding beperkt is gebleven. Omliggende bewoners zijn persoonlijk geïnformeerd over het aangetroffen asbest.

De melding van de brand in de schuur was omstreeks 04:00 uur. Eerder die nacht, omstreeks 01:20 uur stond op hetzelfde terrein een camper in brand.

Meer informatie over het asbest op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee.