Grote brand in schuur Ooltgensplaat

Zondagmiddag 27 maart 2022 is er in Ooltgensplaat brand ontstaan in een loods aan het Weespad. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand ontstaan in een tuinhuis en overgeslagen naar de naastgelegen loods.

Ambulancepersoneel kwam ter plaatse om vijf personen te controleren omdat de kans bestond dat ze rook hadden ingeademd. Ook drie katten zijn gecontroleerd. De brandweer schaalde groot op in verband met de waterwinning en omdat het incident plaatsvond in een dichtbebouwde omgeving. In de schuur stonden bijzondere Chevrolets.