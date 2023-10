Grote brand met hooibalen aan de Kadeweg in Middelharnis

Een forse brand heeft zich woensdag 18 oktober 2023 omstreeks 17:30 uur ontwikkeld aan de Kadeweg in Middelharnis, waar een stapel hooibalen in lichterlaaie stond. Omdat de rook richting het bedrijventerrein Oostplaat trok riepen de autoriteiten bewoners en bedrijven in de omgeving op om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De brandweer was met meerdere blusvoertuigen en pompen ter plaatse om de vlammen te bestrijden. De omvang van de brand vereiste een intensieve inzet.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws