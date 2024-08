Grote brand verwoest strandpaviljoen in Ouddorp

In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 augustus 2024 is er een brand uitgebroken in strandpaviljoen 't Gorsje in Ouddorp. Omstreeks 03:45 uur ontving de brandweer een melding van de brand bij de horecagelegenheid aan de Brouwersdam.

Het aangrenzende duingebied is niet getroffen. De brandweer heeft diverse eenheden uit Zuid-Holland en Zeeland ingezet om de brand te bestrijden. Het strandpaviljoen is volledig afgebrand.



Door Internetredactie Omroep Archipel