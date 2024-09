Grote brandweerwedstrijd met vele gewonden in Dirksland

Zaterdag 28 september 2024 leek Dirksland het decor van een rampscenario. Langs de Oost-Havendijk was een grote ravage te zien: een gekantelde lijnbus, vele hulpverleningsvoertuigen, mensen met bebloede hoofden en zelfs twee mannen met bivakmutsen. Gelukkig bleek het om een grootschalige brandweerwedstrijd te gaan, georganiseerd door brandweer Dirksland.

De wedstrijd was de finale van de landelijke hoofdklasse, waarin de beste brandweerploegen van Nederland hun vaardigheden toonden. Brandweer Dirksland, landskampioen in 2019, had de eer om deze finale te organiseren. Door de coronapandemie kon dit niet in 2020 plaatsvinden, maar dit jaar was het eindelijk zover.

Vijf brandweerploegen namen deel aan de wedstrijd. Ze moesten een complex incident onder controle krijgen, samen met hun eigen Officier van Dienst en diverse ondersteunende eenheden. Het scenario betrof een politieactie tegen twee criminelen die bezig waren met verdachte vloeistoffen, wat leidde tot grote chaos. Een lijnbus werd afgesneden en belandde naast de dijk, waarbij meerdere mensen bekneld en gewond raakten. Ook belandde iemand met een auto in het water. De slachtoffers, waaronder vele gewonde reizigers en de buschauffeur, moesten worden bevrijd. De criminelen werden, ondanks de hectiek, toch ingerekend door de politie.

De hoofdklasse werd gewonnen door de brandweerploeg uit Kesteren. Zij mogen zichzelf de beste brandweerploeg van Nederland noemen. De ploeg uit ‘s-Hertogenbosch behaalde de tweede plaats, gevolgd door Enkhuizen op de derde plaats.



Door Internetredactie Omroep Archipel