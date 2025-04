Opnieuw open tbc bij inwoner Goeree-Overflakkee

Opnieuw heeft een inwoner van Goeree-Overflakkee open tuberculose. Dat staat in een brief van 31 maart 2025 van de GGD Rotterdam-Rijnmond aan de gemeente. Deze patiënt is inmiddels geïsoleerd en krijgt medische behandeling, waaronder langdurige antibiotica. Ook is er een uitgebreid bron- en contactonderzoek gestart.

Deze besmetting staat, volgens de GGD, los van de gevallen van tbc bij het voedingsverwerkende bedrijf Maître in Oude-Tonge. Daar bleek een kwart van de onderzochte medewerkers antistoffen tegen tuberculose in het bloed te hebben. Dat staat in een onderzoeksrapport van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Nadat twee medewerkers eind 2024 een besmettelijke vorm van tbc bleken te hebben, is de GGD een uitgebreid bron- en contactonderzoek gestart. Daaruit blijkt nu dat 25% van de 396 onderzochte medewerkers een immuunreactie op een tuberculose-infectie had. Deze vorm van tuberculose is niet besmettelijk, maar wel aantoonbaar aanwezig in het lichaam.

In totaal zijn 539 mensen door de GGD gevraagd zich te laten testen, omdat zij naar voren kwamen in het bron- en contactonderzoek. Niet iedereen heeft daar gehoor aan gegeven, en van hen is daarom niet bekend of zij besmet zijn.

Bij Maître werken veel mensen met een Oost-Europese achtergrond. Volgens de GGD kan de herkomst van de medewerkers het relatief hoge aantal infecties verklaren. Wereldwijd heeft ongeveer 25 procent van de mensen een tuberculose-infectie. In landen waar tuberculose veel voorkomt, wordt de latente vorm van tbc vaak niet behandeld. In Nederland komt tuberculose weinig voor. Om dat zo te houden, wordt de infectie hier wél behandeld en wordt een patiënt met open tbc geïsoleerd.

