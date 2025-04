Trouwen in de watertoren in de toekomst misschien mogelijk

De watertoren in Dirksland wordt 28 mei 2025 officieel geopend voor publiek. Vrijwilligers van Stichting Watertoren Dirksland zijn nu bezig met de verbouwingen van de benedenverdieping van de 85 jaar oude toren. De buitenmuren van het monument zijn twee jaar geleden al gerenoveerd, met onder meer totaal nieuw voegenwerk.

“Hier binnen is alles uitgebroken, helemaal leeg”, vertelt Peter Keuker van de stichting. “Die ruimte zijn we nu aan het opvullen. Er is een toiletgroep gekomen en een nieuwe trap, want er stond hier alleen een steigermateriaal. Dat is nog door de gemeente gefinancierd, want de gemeente is eigenaar van het gebouw.”

De stichting huurt de toren voor een jaar van de gemeente. “We hebben een huurcontract gekregen van een jaar, dus we moeten het nu wel waar gaan maken. We hopen dat dat gaat lukken en dat mensen geïnteresseerd raken in de watertoren.”

Prijs

Stichting Watertoren Dirksland heeft in maart de Dorpskrachtprijs uitgereikt gekregen uit handen van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen. Daar is een bedrag van 1000 euro aan verbonden, dat de Stichting goed kan gebruiken.

“We zijn een heel arme stichting. We hebben eigenlijk geen geld, maar alles is dankzij subsidies en door sponsoren bijeen gekomen. We hebben wel wat geldsponsors, maar dat is niet eens zoveel. Dus alles wat hier staat, is eigenlijk door de sponsoren bijeen gebracht.”

Er zijn nog een paar sponsoren nodig. “Er moet nog een klein vloertje inkomen bij de keuken en een tochtsluis is er ook nog niet. Die willen we wel, want anders zit je hier constant in de wind.”

Trouwlocatie

Op de begane grond van de watertoren komt een ontmoetingsruimte. Als de toren 28 mei open gaat is daar een tentoonstelling van Kunstkijk te bezichtigen. Daarna wordt de toren verhuurd voor feesten en bijeenkomsten. Er kunnen maximaal 40 personen tegelijk binnen. Het bestuur van de stichting droomt zelfs van de watertoren als trouwlocatie. “Maar dat is een stip heel ver aan de horizon.”

Bezoekers kunnen de 62,5 meter hoge toren voorlopig nog niet beklimmen om te genieten van het uitzicht over het eiland. "Dat is nog toekomstmuziek. Dat heeft vooral te maken met de veiligheidsregels. We gaan voorzichtig starten. Het wordt een zachte landing en dan hopen we dat het een succes gaat worden.”

Nieuwe vrijwilligers en donateurs zijn van harte welkom. Zij kunnen zich melden via de website van de stichting: www.watertorendirksland.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel