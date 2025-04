Nieuwe MFA brengt onderwijs, sport en ontmoeting samen

Woensdag 16 april 2025 was een feestelijke dag in Ouddorp. De samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) is ondertekend. Gemeente Goeree-Overflakkee, OBS De Westhoek/SOPOGO, Stichting Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) en kinderopvangorganisatie Kibeo werken samen aan een nieuwe voorziening in het dorp.

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van de leerlingen van OBS De Westhoek. Zo’n 200 kinderen vierden het moment mee. Alle klassen hadden iets gemaakt: tekeningen, maquettes, verhalen en ideeën over hun droomschool. Glijbanen en achtbanen kwamen daarin veel voor. Om de betrokkenheid van de school extra te benadrukken, zetten 3 kinderen van de leerlingenraad symbolisch hun handtekening op een groot bord met de schets van het toekomstige gebouw. Dit deden zij naast de handtekeningen van de samenwerkende partijen. De inzet van de leerlingen gaf het officiële moment een extra feestelijk karakter.

Onderwijs, sport en ontmoeting onder één dak

De nieuwe MFA komt op de plek van het huidige dorpshuis Dorpstienden. OBS De Westhoek, kinderopvang Kibeo en het dorpshuis krijgen hier samen een plek. Ook de bestaande sporthal wordt opgeknapt en verduurzaamd. Wethouder Berend Jan Bruggeman is trots op deze stap: "Met deze MFA bouwen we aan de toekomst van Ouddorp. Het wordt een plek waar kinderen veilig kunnen leren en spelen. Ook sportverenigingen en inwoners kunnen gebruikmaken van de moderne ruimtes. Dat versterkt de samenhang in het dorp."

SOPOGO-bestuurder Manja Voogd-van de Leur zegt hierover: "Leren start niet pas op de basisschool maar al ruim daarvoor. Daarom werken wij steeds nauwer samen met onze voorschoolse partner Kibeo. Wanneer dit fysiek ook nog leidt tot ontmoeting om de doorgaande lijnen en activiteiten samen op te pakken, kunnen we ook het gebouw hierop afstemmen. Dat is natuurlijk in het belang van al onze kinderen."

Nieuwe fase en vervolg

De gemeenteraad stemde op 3 april 2025 in met het benodigde budget. Daarmee komt er ruimte voor de volgende fase van het project: het uitwerken van het ontwerp en de voorbereiding van de bouw. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst draagt de huidige projectleider het project over. De gemeente zoekt een nieuwe projectleider die het proces in deze fase gaat begeleiden.

Planning

Na het afronden van het ontwerp wordt een aannemer geselecteerd. De verwachting is dat de nieuwe MFA in 2028 gereed is voor gebruik. Meer informatie over de voortgang vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/ouddorp.

