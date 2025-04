Studenten leggen indrukwekkende getuigenissen van Watersnoodramp vast

Maar liefst 55 studenten van Hogeschool Inholland reisden dinsdag 8 april 2025 af naar Oude-Tonge om ooggetuigen van de Watersnoodramp van 1953 te interviewen. De ontmoetingen maken deel uit van het project De Watersnood door Kinderogen, een samenwerking tussen het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, het Streekarchief en de Universiteit Utrecht.

“De mensen die de ramp destijds meemaakten, waren kinderen. Vandaar de projectnaam Watersnoodramp door Kinderogen,” legt Bertrand van den Boogert van het Streekmuseum uit. “Het doel is om waardevolle, persoonlijke verhalen van ooggetuigen vast te leggen en levend te houden voor toekomstige generaties.”

Indrukwekkende getuigenissen

De studenten luisterden ademloos naar de verhalen. Sommige vertellingen maakten diepe indruk, zoals het relaas van een overlevende uit de Julianastraat in Oude-Tonge, die maar liefst 65 buren verloor. Rien Bakelaar uit Den Bommel vertelde hoe het water over de dijk kwam en de straatstenen tegen zijn knieën sloegen. “Ik zag een vrachtwagen zo de polder in spoelen. De chauffeur kon gelukkig zichzelf in veiligheid brengen,” herinnert hij zich.

Pabo-studenten op waterweek

De interviews zijn onderdeel van een vierdaagse excursie genaamd Nederland Waterweek. Tijdens deze week bezoeken pabo-studenten verschillende locaties in Nederland die een link hebben met waterbeheer en watergeschiedenis. Daarom stond ook Oude-Tonge op het programma. Naast het interviewen van ooggetuigen, namen de studenten deel aan de podwalk Het Water Komt. Deze audiotour, gelanceerd in januari 2023 ter gelegenheid van de 70-jarige herdenking van de ramp, leidt wandelaars door het dorp met aangrijpende verhalen en geluiden uit die tijd.

Vrijwilligers gezocht

De projectorganisatie is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij het afnemen van interviews. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: info@streekmuseum.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel