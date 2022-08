Grote duinbrand bij Ouddorp

In de duinen bij Ouddorp is dinsdag 9 augustus 2022 een grote duinbrand ontstaan. De brand werd omstreeks 15:30 uur ontdekt. Al vrij snel werd er groot opgeschaald om veel blusvoertuigen ter plaatse te laten komen. Ook werd een speciale drone van de brandweer opgeroepen om vanuit de lucht mee te kijken en te coördineren.

Brandweerlieden hebben voorlopig hun handen vol aan het bestrijden van de brand. Uit voorzorg is een ambulance ter plaatse. Op het moment van schrijven heeft de brandweer 16 voertuigen ingezet om de brand te bestrijden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting.

De brandweer roept mensen op om uit de rook te blijven en niet naar de duinbrand te komen.

Update 16:59 uur

In verband met de gedeeltelijke ontruiming van het vakantiepark op De Punt hebben de hulpdiensten GRIP-2 afgekondigd.

Update 17:35 uur

Om voldoende bluswater te krijgen zijn vier dompelpompen gealarmeerd. Deze leveren 7000 l/min. Er is veel bluswater ter plaatse nodig. Ook een blushelikopter van defensie is gealarmeerd.

Update 18:38 uur

De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de brand uitbreidt naar het RTM museum Ouddorp en het vakantiepark. Er zijn geen slachtoffers. Bewoners van het vakantiepark worden opgevangen in de sporthal aan de Dorpstienden-Ouddorp. De N57 is tussen Port Zélande en Ouddorp dicht.

Update 19:17 uur

Het vakantiepark Eco de Punt hoeft niet ontruimd te worden; het park is bereikbaar en te verlaten. De N57 is nog steeds afgesloten maar levert op dit moment geen lange files of problemen op. Over enkele ogenblikken zal ook de blushelikopter van defensie gaan ondersteunen met het blussen.

Update 20:54 uur

De inzet van de blushelikopter is succesvol. Het blussen van het terrein zal worden voortgezet door teams uit de regio Twente die gespecialiseerd zijn in natuurbrandbestrijding.

Update 22:29 uur

Samen met het natuurbrandbestrijdingsteam maakt de brandweer de laatste resten van de brand uit. De N57 wordt weer vrijgegeven. De brandweer verwacht hier de rest van de nacht nog aanwezig te zijn.

De brandweer heeft de brand in de nacht van dinsdag op woensdag onder controle gekregen en heeft het gebied rond 02:00 uur kunnen verlaten. Achtergebleven materiaal wordt woensdag opgeruimd.