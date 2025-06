Grote fusie openbaar onderwijs op Goeree-Overflakkee

Per 1 januari 2026 komt er een grote bestuurlijke fusie van de stichtingen voor openbaar basisonderwijs en openbaar voorgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee.

Door Linda van der Klooster

De leerlingen van de twaalf openbare basisscholen en twee openbare middelbare scholen op Goeree-Overflakkee zullen er weinig van merken, maar achter de schermen is een grote verandering op komst. De koepels SOPOGO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee) en SOVOGO (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee) fuseren bestuurlijk. Samen vormen zij straks de nieuwe stichting Openbaar Onderwijs Voor Iedereen (OOVI).

De verkenning naar samenwerking begon al in 2023. Inmiddels hebben zowel de medezeggenschapsraden als de raden van toezicht ingestemd met het samengaan. Vorige week werd het nieuws gedeeld met het personeel. De leerlingen en hun ouders hebben deze week een brief thuis gekregen.

Kansen

“We zien kansen om samen het openbaar en inclusief onderwijs op het eiland te versterken,” zegt Arie Cové, bestuurder van SOVOGO, waar het RGO College en de RGO Beroepscampus onder vallen. De scholen streven naar een soepele en doorlopende leerlijn voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. “Wij willen de knip tussen primair en voortgezet onderwijs eigenlijk weghalen. Dat is niet eenvoudig, maar we willen er mooie, samenhangende lijnen van maken.”

Op het voortgezet onderwijs komen leerlingen vanuit allerlei verschillende basisscholen samen. “We hebben als scholen de gezamenlijke opdracht om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, met aandacht voor basisvaardigheden, burgerschap, digitalisering en andere belangrijke thema’s,” zegt Cové. “Als we daar niet samen het gesprek over voeren en geen gezamenlijk plan maken, neemt de kans op ongelijkheid alleen maar toe. Daarom willen we die ongelijkheid actief tegengaan en ervoor zorgen dat álle leerlingen gelijke kansen krijgen, en op vergelijkbare wijze voorbereid worden op de overstap.”

Rekenstrategie

Beide organisaties hebben al eerder beleidsmedewerkers onderwijskwaliteit aangesteld. Zij brengen in kaart waar leerlingen struikelblokken ervaren bij de overstap. Zo is er al overleg over het aanpassen van een bepaalde rekenstrategie die in het voortgezet onderwijs niet goed werkt. “Door dat soort zaken samen te bespreken, kunnen we praktische tips uitwisselen en beter op elkaar afstemmen,” legt Cové uit. “Daarvoor plannen we inhoudelijk overleg in, zodat die ontwikkelingen niet blijven hangen in losse afspraken, maar echt een vaste plek krijgen binnen de organisatie. We willen nu echt concrete stappen zetten.”

Volgens Manja Voogd, interim-bestuurder van SOPOGO, is het belangrijk dat de samenwerking niet leidt tot uitsluiting. “Het is niet de bedoeling dat leerlingen die van SOPOGO doorstromen naar SOVOGO straks een streepje voor hebben. Dat mag natuurlijk niet. Daarom blijven we ook andere besturen betrekken bij deze samenwerking.”

Samensmelting

De samenwerking levert niet alleen onderwijskundige voordelen op, maar ook bestuurlijke. Het onderwijsbureau van OOVI wordt een samensmelting van de centrale diensten en ondersteuners van beide stichtingen. “Dat maakt het geheel robuuster en steviger,” aldus Cové.

Voor de scholen zelf en het onderwijspersoneel verandert er op korte termijn weinig. Na de zomervakantie begint de praktische samenwerking al, maar de officiële fusie vindt plaats op 1 januari 2026. “Dan start de nieuwe stichting OOVI formeel. Dat heeft vooral een administratieve reden,” legt Cové uit.

Salarisverwerking

Alle medewerkers krijgen vanaf dat moment OOVI als werkgever. De salarisverwerking en personeelsadministratie wordt vanaf dan centraal geregeld. Er verdwijnen geen banen. Cové wordt de nieuwe bestuurder van OOVI en neemt het stokje over van Manja Voogd.

Voor ondersteunende diensten verandert er wél iets. “Wat verbetert, is dat medewerkers nu meer groeimogelijkheden krijgen binnen de organisatie,” zegt Cové. Voogd vult aan: “Sommige leerkrachten hebben affiniteit met het voortgezet onderwijs. Zij kunnen daar nu eens proeven zonder dat het meteen ingewikkeld wordt. Andersom kunnen teamleiders doorgroeien naar directeur. Zo ontstaat er meer ruimte voor loopbaanontwikkeling. Juist in tijden van lerarentekorten is dat belangrijk.”

Kwetsbaar

Ook op praktisch vlak biedt de fusie voordelen. “Het wordt minder kwetsbaar,” zegt Voogd. “Als iemand uitvalt door ziekte of vertrekt, dan zitten we niet meer direct met de handen in het haar. We kunnen dan makkelijker taken van elkaar overnemen. Dat geeft rust.”

Volgens Cové is het de bedoeling dat de stichting zorgt voor duurzame samenwerking. “Het moet niet meer afhangen van wie er bestuurder is, maar draaien om het beleid. Natuurlijk hebben we daar duidelijke afspraken over gemaakt. Het kan niet zo zijn dat het voortgezet onderwijs financieel moet opdraaien voor verliezen in het primair onderwijs – of andersom.”

Voogd bevestigt dat dit principe ook binnen scholen geldt. “Onze scholen moeten financieel zelfredzaam zijn. Ze moeten het doen met het budget dat ze ontvangen. Maar in bepaalde periodes kun je elkaar best een handje helpen, als dat bewust en tijdelijk gebeurt.”

Kansen

Na anderhalf jaar voorbereiding stemden de medezeggenschapsraden en de raden van toezicht in met het plan. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee is inmiddels geïnformeerd. “Die reageerde positief en ziet ook de kansen om samen op te trekken,” aldus Cové.

De fusie brengt volgens beide bestuurders nieuwe energie. “Je ziet echt de synergie tussen de twee organisaties,” zegt Voogd. “Eigenlijk al het afgelopen anderhalf jaar.”

Cové knikt: “Ja, ze weten elkaar al goed te vinden. Dat is erg mooi om te zien.”

