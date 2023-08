Grote inzet hulpdiensten na vondst step bij water

Op dinsdagmiddag 15 augustus 2023, omstreeks 15:00 uur, zijn diverse hulpdiensten in actie gekomen naar aanleiding van een verontrustende melding in Ooltgensplaat. Volgens een woordvoerder van de politie hadden voorbijgangers bij de Waardersweg een step bij het water aangetroffen. Een duidelijk spoor leidde richting het water. Toen de voorbijgangers de step vonden, maakten ze zich zorgen dat iemand in het water kon zijn gevallen. Daarom belden ze 112.

De melding bracht de brandweer met speciale eenheden ter plaatse, en in samenwerking met de politie werd een intensieve zoekactie gestart. Een speciale drone werd door de politie ingezet om het gebied van bovenaf te verkennen.

Na uitgebreid onderzoek en zoekinspanningen is er echter niets aangetroffen. Ondanks de grootschalige inzet van hulpdiensten en de bezorgdheid over een mogelijke vermissing, lijkt de vondst van de step uiteindelijk geen verband te houden met een incident waarbij een persoon te water zou zijn geraakt.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws