Grote kluiscontrole middelbare scholen Goeree-Overflakkee

In het schoolveiligheidsconvenant dat middelbare scholen op Goeree-Overflakkee met de gemeente en politie hebben opgesteld, is afgesproken dat er jaarlijks een kluisjescontrole plaatsvindt. Op maandag 18 maart 2019 controleerden de scholen in samenwerking met de politie en de BOA’s van de gemeente een groot aantal kluisjes en lokalen. De aanwezige drugshond Rocky (9 jaar) was het nog niet verleerd.

Diverse kluisjes en tassen werden op zijn aangeven geopend. Dit leverde vier zakjes wiet op en meerdere signalen dat de eigenaar van het kluisje recent drugs in zijn of haar kluisje had. Bij de handmatige controles werden diverse zaken aangetroffen die in strijd zijn met het schoolreglement zoals: aanstekers, sigaretten en twee mesjes. Andere bijzondere ontdekkingen waren een busje pepperspray en een leeg lachgas-patroon. Deze controles hebben als doel de veiligheid op de scholen te bevorderen. De scholen waar de controles plaatsvonden zijn de drie locaties van het RGO, op de Langeweg, Schoolstraat en Koningin Julianaweg en de CSG Prins Maurits.

Kijk op de Facebookpagina van de politie voor een korte video van de actie.