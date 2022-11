Grote oefening met Dienst Speciale Interventies bij Haringvlietsluizen

Bij de Haringvlietsluizen was dinsdag 8 november 2022 een aardige politiemacht op de been. Een indrukwekkend aantal voertuigen en mensen verzamelde zich bij het complex voor een grote oefening waarbij de Dienst Speciale Interventies (DSI) samen met agenten van de Basispolitiezorg een groot geweldsincident moesten oplossen.

De DSI is in Nederland de overkoepelende dienst die de leiding heeft bij nationale operaties van de speciale eenheden van politie en defensie. De Dienst Speciale Interventies kan bijvoorbeeld optreden als arrestatieteam of om een gijzeling te beëindigen



De oefening in Stellendam maakt deel uit van een reeks andere oefeningen. Zo hebben er volgens RTV Rijmond eerder oefeningen plaatsgevonden bij de rechtbank in Arnhem, een theater in Leusden en het Catshuis.