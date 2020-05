Grote parkeerplaatsen stranden Goeree-Overflakkee weer open

De grote parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee zijn niet meer gesloten. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft dat besloten. Vier parkeerplaatsen bij stranden blijven nog wel gesloten: bij Ouddorp beach, De Kwade Hoek, de Vuurtoren en bij het strand van Herkingen.

Stap voor stap

Op 7 april 2020 sloot de burgemeester de parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee. Ze nam dit besluit om te voorkomen dat veel mensen een bezoek brachten aan de stranden, wat risico’s voor de verspreiding van het coronavirus met zich mee zou brengen.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “De eerder getroffen maatregel om de parkeerplaatsen te sluiten was noodzakelijk. We zien dat de inwoners zich goed aan alle maatregelen houden. We zetten nu met elkaar de weg in om, als het mogelijk is, stap voor stap de maatregelen te versoepelen.” Op de grote parkeerplaatsen die nu weer opengaan en de bijbehorende strandopgangen kunnen mensen elkaar op een goede manier de ruimte geven.

Tegelijkertijd gaat ook het Vliedpark in Middelharnis, met skatepark, klimheuvel en een beweegtoestel weer open.

Verantwoordelijkheid

De richtlijnen van het RIVM blijven leidend. “Ik doe daarbij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Alleen als we ons aan de richtlijnen houden, zoals het houden van 1,5 meter afstand, kunnen de grote parkeerplaatsen openblijven. Anders ben ik genoodzaakt om weer over te gaan tot sluiting. De prioriteit blijft om de druk op de zorg niet op te laten lopen”, aldus de burgemeester.

Kleinere parkeerplaatsen

Een viertal parkeerplaatsen blijft nog gesloten: Ouddorp beach (Noordweg Ouddorp), De Kwade Hoek (Oostdijkseweg Goedereede), Strand bij Vuurtoren (Westhoofdduinpad Ouddorp) en de parkeerplaats bij het strand van Herkingen. Deze parkeerterreinen zijn kleiner, daardoor wordt het moeilijker de coronamaatregelen in acht te nemen. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “Als we zien dat de bezoekers de maatregelen op de grote parkeerplaatsen goed opvolgen, kunnen we op termijn ook de kleinere parkeerplaatsen weer openstellen.”

Meer informatie over de coronamaatregelen die in de gemeente Goeree-Overflakkee getroffen zijn, is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/coronavirus