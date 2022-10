Grote reddingsactie voor vermiste scooterrijder

Maandagavond 3 oktober 2022 zijn de opstappers van KNRM Ouddorp betrokken geweest bij een grote reddingsactie aan de Ouddorpse haven. Een jongen van 21 jaar werd vermist langs de haven, alleen zijn scooter werd aangetroffen. De hulpdiensten werden hiervoor even na 21:00 uur opgeroepen.

In samenwerking met de brandweer, politie en ambulancedienst werd door de KNRM het gebied op en rond de haven uitgekamd. De brandweer heeft een drone team en sonar ingezet terwijl op het water de reddingboten Griend en Baron van Lynden zoekpatronen voeren. Op de kant was het team van de KNRM met het Kusthulpverleningsvoertuig bezig met de coördinatie van de SAR actie op het water.

Zowel de helikopter van de politie als de NHV SAR heli van de kustwacht namen deel aan de zoekactie. Om 22:43 uur trof de bemanning van de KNRM op aanwijzingen van de SAR helikopter het slachtoffer aan in het riet langs de Grevelingen. Hij was onderkoeld maar maakte het naar omstandigheden gelukkig goed. In het boothuis van de KNRM aan de Stoofweg in Ouddorp kon de jongen met zijn moeder herenigd worden.