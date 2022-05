Grote uitslaande brand bij Oude-Tonge

De brandweer is in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei 2022 uitgerukt naar de Oostendesedijk in de polder bij Oude-Tonge. Een leegstaand woonhuis van een boerderij stond in brand. Om het vuur goed te kunnen bestrijden zijn er meerdere eenheden van de brandweer ingezet.

Het woonhuis is door de vlammenzee volledig verwoest. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.