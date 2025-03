Sport Lokaal zoekt sporttalenten uit de regio

Sport Lokaal, het lokale sportprogramma van Streekomroep Archipel, heeft grote plannen voor 2025. Na de succesvolle herstart begin 2024 wil het team het programma verder laten groeien en professionaliseren. Daarom zoekt Sport Lokaal nieuwe, gemotiveerde medewerkers om de lokale sport nog beter te volgen en te verslaan.

Groeien met Sport Lokaal

Presentator Maarten de Korte: "Wat ons uniek maakt, is dat we dichtbij de mensen staan. Onze verslaggevers bevinden zich vaak tussen de sporters en fans, en zorgen ervoor dat alles wat er in onze regio gebeurt, in de uitzendingen terechtkomt." Het programma wil zich verder uitbreiden met meer ruimte voor de verhalen achter de sporters en hun prestaties. "Elke uitzending is een uitdaging, maar dat maakt het juist zo leuk," zegt Maarten. "Samenwerking is essentieel; iedere rol draagt bij aan het eindproduct."

Jouw kans om de lokale sport te verslaan

Sport Lokaal zoekt medewerkers voor diverse rollen: presentatoren, verslaggevers, redactiemedewerkers en technici. Jeroen Witte, verslaggever: "Sport Lokaal is dynamisch. Je kunt alles doen: verslaggeven, presenteren, schrijven of achter de schermen werken. Het is een geweldige plek voor sportliefhebbers om hun vaardigheden verder te ontwikkelen." Maarten benadrukt dat er voor iedereen ruimte is, of je nu verslaggever voor meerdere sporten wilt zijn of achter de schermen wilt werken.

Persoonlijke ontwikkeling

Bij Sport Lokaal krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen. Maarten de Korte vertelt: "We bieden cursussen en coaching aan, zoals voor interviewtechnieken. Het doel is om niet alleen inhoudelijk breder te worden, maar ook de manier waarop we het programma maken te verbeteren." Het team kijkt ernaar uit om in 2025 meer sporten aandacht te geven, zoals atletiek, basketbal en zwemmen.

Een sportieve werksfeer

De sfeer binnen het team is sportief en collegiaal. Jeroen Witte: "Het is hectisch, maar iedereen heeft zijn taak en samen zorgen we voor een geoliede machine. Je werkt met een enthousiast team." Maarten de Korte voegt toe: "Iedere bijdrage telt. We maken optimaal gebruik van de kennis en ervaring in ons team."

Meld je aan

Ben jij enthousiast om het team van Sport Lokaal te versterken? Of je nu ervaring hebt als verslaggever, presentator, redacteur of technicus, bij Sport Lokaal is er ruimte voor iedereen die de lokale sportgemeenschap wil ondersteunen. Meld je aan via sportredactie@omroeparchipel.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel