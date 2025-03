Oude aktes burgerlijke stand Goeree-Overflakkee online in te zien

Inwoners kunnen vanaf nu scans van oude, openbare aktes burgerlijke stand online inzien. De bijna 600.000 aktes burgerlijke stand met geboorten, huwelijken en overlijden zijn belangrijk voor stamboekonderzoek.

De scans van de aktes zijn via de website van het Streekarchief te bekijken: www.streekarchiefgo.nl. Voor de medewerkers van het Streekarchief Goeree-Overflakkee was het een lang gekoesterde wens. Ze wilden heel graag scans van de aktes burgerlijke stand van de voormalige eilandelijke gemeenten online beschikbaar maken. Voor bezoekers van de studiezaal waren de meeste scans al jaren digitaal in te zien via de bezoekerscomputers. Maar ze stonden nog niet online, zodat iedereen ze kon inzien. De afgelopen tijd lukte het om samen met leverancier De Ree de scans geautomatiseerd online te zetten.

Bezoekers van de website kunnen de scans inzien via de zoekingang Personen. Ga hiervoor op www.streekarchiefgo.nl naar Collecties, klik vervolgens op Personen en zoek op naam.

Betere toegankelijkheid

Door de aktes online aan te bieden, hoeven mensen hiervoor niet meer speciaal naar het Streekarchief te komen. En zo bereikt het Streekarchief ook andere mensen dan de traditionele studiezaalbezoekers, denk bijvoorbeeld aan buitenlandse stamboomonderzoekers. In de oude aktes staat veel informatie: welk beroep iemand uitoefende bijvoorbeeld of waar iemand precies woonde.

Beschikbare jaren

Niet alle aktes burgerlijke stand zijn al openbaar. Zo wordt een geboorteakte pas na 100 jaar openbaar. Voor huwelijks en overlijdensaktes zijn de termijnen respectievelijk 75 en 50 jaar. Momenteel zijn daarom de geboorteaktes tot en met 1924, de huwelijksaktes tot en met 1949 en de overlijdensaktes tot en met 1974 openbaar.

Sommige aktes zijn nog niet gescand. Dit geldt bijvoorbeeld voor de geboorteaktes van Herkingen uit 1910. Ook zijn de meeste aktes van de voormalige gemeente Melissant nog niet gedigitaliseerd. De bedoeling is om deze ontbrekende aktes alsnog te digitaliseren en de scans toe te voegen.



Door Internetredactie Omroep Archipel