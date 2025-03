Vrijwilligers willen De Keet opknappen, gemeente houdt tegen

De Keet bij het evenementenveldje in Achthuizen moet dringend opgeknapt worden. De inwoners hebben het benodigde geld bij elkaar en veel inwoners staan klaar om te klussen. Toch heeft de gemeente de vrijwilligers teruggefloten.

Achthuizen is een sociaal dorp met een zeer actief verenigingsleven. Aan de rand van het veldje voor de molen – de ijsbaan – staat De Keet, een in het dorp geliefd gebouwtje dat dringend een opknapbeurt nodig heeft. Er ligt een skatebaan naast. Het veldje en De Keet worden vooral voor jeugdactiviteiten gebruikt, zoals het huttendorp, het tentfeest en de Halloween-spooktocht. Veel mensen hebben er mooie herinneringen aan. Er staan dan ook tientallen vrijwilligers klaar die graag mee willen klussen. Ook het geld voor de materialen was in het dorp snel bij elkaar verzameld.

"Iedereen had natuurlijk wel door dat er wat moest gebeuren," zegt Jacqueline Lavooy van de Dorpsraad Achthuizen. "We kregen echter van de gemeente te horen: Ja, wacht even, dat is wel leuk dat jullie dat allemaal willen opknappen, maar we willen eigenlijk eerst eens gaan kijken of dat wel kan en of we dat gaan doen."

Donatie

Het was de bedoeling om tijdens NL Doet op 14 en 15 maart met vrijwilligers aan de slag te gaan bij De Keet. Dat is de afgelopen twee jaar uitgesteld door de onduidelijke toekomstsituatie. Het Windfonds heeft een donatie gedaan van 3000 euro. Die verloopt op 16 april en moet dan worden teruggestort. De Dorpsraad probeerde duidelijkheid te krijgen en heeft afgelopen maand officieel te horen gekregen dat de gemeente De Keet niet nodig vindt als verenigingsgebouw.

Gemeente Goeree-Overflakkee snapt en waardeert de betrokkenheid van inwoners bij De Keet, zo laat een woordvoerder van de gemeente schriftelijk weten. "We zijn met de betrokken partijen in gesprek. Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat ieder dorp (met uitzondering van Middelharnis / Sommelsdijk) één multifunctioneel verenigingsgebouw heeft. Daar vinden zoveel mogelijk activiteiten plaats, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen dingen kunnen doen. Voor Achthuizen is dat ’t Buurthuus. We zien zelf de huidige Keet niet als de meest geschikte huisvesting voor activiteiten."

De gemeente noemt het verplaatsen van de activiteiten naar 't Buurthuus een 'kwaliteitsverbetering'. "Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat er in elk dorp activiteiten kunnen plaatsvinden, op een efficiënte, veilige en duurzame manier. We willen voor de inwoners van Achthuizen een kwaliteitsverbetering voor de huisvesting van deze activiteiten, die bruikbaar is voor zowel oud als jong. We hebben de afgelopen periode breder gekeken dan alleen naar De Keet en alle maatschappelijke accommodaties in het dorp meegewogen en gekeken naar de toekomst."

Voetbalkantine

't Buurthuus is de locatie die door de gemeente is aangewezen als verenigingsgebouw. De inwoners van Achthuizen vinden dat echter niet praktisch. Anja Verwey is beheerder van het sfeervol ingerichte verenigingsgebouw 't Buurthuus, dat gehuisvest is in de voetbalkantine van RKVV FIOS. "Stichting ZIJN organiseert hier elke week activiteiten," vertelt ze. "Er zijn koffieochtenden, bingo, biljarten. Dat gaat allemaal wel. Maar jeugdactiviteiten zijn moeilijker te combineren. Met de trainingen door de week in de middag en avond en op zaterdag, als hier de hele dag voetbal is."

Ook evenementen zoals het tentfeest in de zomer en het huttendorp ziet Anja Verwey niet zo makkelijk op het voetbalveld komen. "Dat is niet goed voor het veld. Er is ook een kwetsbaar beregeningssysteem voor het gras."

De Keet is betaald door de inwoners van Achthuizen. Toen de ijsbaan in 2012 verplaatst moest worden voor de bouw van nieuwe woningen, is aan de Jeugdgroep Achthuizen beloofd dat De Keet op de huidige plek mocht blijven staan tot hij zou instorten of niet meer functioneel zou zijn.

Waardevol

Gemeenteraadspartij TOG, Trots op Goeree-Flakkee, heeft daarom vorig najaar schriftelijke vragen gesteld over De Keet en het veldje. De gemeente antwoordde dat er destijds inderdaad een stukje grond beschikbaar is gesteld door de gemeente. In de huurovereenkomst stond toen dat De Keet, de voetbaldoelen, de skatebaan en de lichtmasten in eigendom waren en zijn van de huurder. Stichting ZIJN was de huurder. Volgens de gemeente heeft Stichting ZIJN aangegeven ervan af te willen, omdat zij ook van mening zijn dat de activiteiten niet afhankelijk zijn van De Keet.

"De gemeente meent dat de activiteiten voor de jeugd heel waardevol zijn en deze moeten ook zeker doorgang blijven vinden, maar de locatie van de activiteiten mag herzien worden als daar goede overwegingen en mogelijkheden voor zijn. Wij trachten in goed overleg een oplossing te zoeken die enerzijds past binnen de verwachtingen van de inwoners, maar anderzijds ook recht doet aan de (financiële) kaders van het gemeentelijk beleid.”

De grond waarop de Keet staat is van de gemeente. Die geeft aan dat er vooralsnog geen andere plannen mee zijn. Er is nog geen beslissing genomen of en wanneer de Keet wordt afgebroken.

"In principe zijn we gewoon teruggefloten," vindt dorpsraadlid Jacqueline Lavooy. "En niemand begrijpt waarom. Wat kost het de gemeente? vraag je je dan af. Eigenlijk heeft het dorp al die jaren zelf gefinancierd, dus dat maakt het wel heel wrang.”



Door Internetredactie Omroep Archipel