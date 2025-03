Petra 't Hoen geïnstalleerd als wethouder en Peter Keuker als raadslid

Donderdag 6 maart 2025 is Peter Keuker officieel geïnstalleerd als nieuw raadslid namens de PvdA Goeree-Overflakkee. Hij volgt Petra 't Hoen op, die tijdelijk wethouder Jaap Willem Eijkenduijn vervangt. Hierdoor is Petra 't Hoen geen lid meer van de gemeenteraad.

Volgens de Kieswet wordt de volgende persoon op de kandidatenlijst benaderd en benoemd door het centraal stembureau. Peter Keuker heeft de benoeming aanvaard. Na onderzoek van de geloofsbrieven gaf raadslid Peter Grinwis als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven aan dat Peter Keuker voldoet aan de wettelijke eisen voor het raadslidmaatschap. Vervolgens stemde de gemeenteraad donderdagavond over de toelating

van het nieuwe raadslid. Na het afleggen van de belofte werd Peter Keuker geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Peter Keuker woont in Sommelsdijk en is geen onbekende in de plaatselijke politiek. Van 2006 tot de gemeentelijke herindeling was hij raadslid in de toenmalige gemeente Dirksland. Daarna zat hij tot 2018 voor de PvdA in de raad van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.

Voorafgaand aan de installatie van Peter Keuker werd Petra 't Hoen voor minimaal 16 weken benoemd en geïnstalleerd als vervangend wethouder. Petra 't Hoen heeft ruim 25 jaar politieke ervaring op Goeree-Overflakkee. Ze werkte 15 jaar als schoolleider op verschillende scholen en was tot voor kort beleidsmedewerker sociaal domein bij de gemeente Voorne aan Zee. Naast haar bestuurlijke ervaring als raadslid voor de PvdA was ze eerder wethouder in de gemeente Oostflakkee, waar ze verantwoordelijk was voor financiën, sociaal beleid en accommodaties. Maatschappelijke betrokkenheid staat centraal in haar werk.

De PvdA Goeree-Overflakkee is een tweemansfractie. Samen met Cees Grinwis vertegenwoordigt Peter Keuker nu de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Cees Grinwis neemt de rol als fractievoorzitter van de PvdA Goeree-Overflakkee over van Petra 't Hoen.



Door Internetredactie Omroep Archipel