Vissen en fotografie, de dubbele passie van Koos de Visser

Koos de Visser is visser, maar ook fotograaf. Zijn hobby is het schieten van het perfecte plaatje en dat doet hij vooral aan boord van zijn kotter GO58 met als thuishaven Stellendam. Hij legt het leven op zee vast tussen het varen en werken door. Op social media heeft hij al veel fans en ook het vakblad Visserijnieuws maakt graag gebruik van zijn foto’s.

“We vissen nu 40 jaar met dit scheepje”, vertelt Koos. “In 84 is hij in de vaart gekomen. Je ziet zo veel mooie luchten en de scheepjes, ook bij slecht weer. En dan denk je: ja, ik zal die mooie momenten maar eens een keertje vast gaan leggen.”

Visserij

Als het gaat om het informeren van beleidsmakers over de visserij, bijvoorbeeld over de compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte, praat Koos de Visser ook regelmatig mee. In de verleende natuurvergunning voor de aanleg stond als voorwaarde dat het natuurverlies moest worden gecompenseerd in het Natura 2000-gebied de Voordelta. Dat kan invloed hebben op de visserij.

“Daar zijn we nog steeds mee aan stoeien”, legt Koos uit. “Daarvoor heb ik een aantal keer gesproken met Minister Van der Wal en binnenkort hoop ik met Staatssecretaris Rummenie hier om aan de tafel te zitten. En dan te kijken of we die Maasvlakte zoveel mogelijk open kunnen houden voor onze visserij.”

Zorgen

Koos de Visser maakt zich zorgen. “Het behoort niet zo te zijn. Wat ons aangedaan wordt in die Voordelta als wij hier weg moeten, dat is een zorgelijke situatie. En daar wil je erbij zijn. Om het tekst en uitleg te geven. Want de politici krijgen ook maar informatie via de andere kant. En niet via de echte praktijk. Dus met die overleggen hopen we dat we daar toch wat mee kunnen winnen. Dat de hele visserij voor de toekomst gewaarborgd is in dat gebied.”

Er zijn zoveel factoren op zee, legt de garnalenvisser uit. “De zee gaat heen en weer met eb en vloed. We hebben hier ook de Deltawerken gekregen, voor de veiligheid. Daardoor zijn de stromingen veranderd. Ook de Tweede Maasvlakte voor de economie heeft de stromingen veranderd. De windmolenparken, klimaatdoelstellingen. Dat heeft allemaal invloed op de zee. Op het plankton, de voedingsbodem voor vele dieren. En die cirkel die is verstoord. Dat zien wij ook. Maar wij moeten alles bewijzen, terwijl er zoveel factoren op zee meespelen. En dat is wel jammer. Maar goed, we vissen er nog. En we hopen dat we er kunnen blijven vissen.”

Passie

Koos de Visser zou het vissen nooit willen opgeven. Zelfs niet als zijn foto’s wereldberoemd zouden worden. “Kijk, fotograferen, dat vind ik mooi. En ik vind kokerellen leutig. Dat is ook een hobby, maar vissen is toch wel mijn passie. Om daar zo mee te stoppen, dan moet er wel wat gebeuren. Maar je weet het maar nooit. Ik bedoel, ik ga het ook naar de 60 toe. En ik heb nog niet nagedacht wat dat dan op m'n pad zou komen. Ik doe dit fotograferen voor de lol. Maar om daar nou een echte expositie of een boek te gaan maken, nog niet in ieder geval. Het blijft een hobby.”

De dagen en nachten op zee zijn mooi, vindt Koos. "Maar de momenten met zonsondergang en zonsopkomst, dat zijn fragmenten, dat zijn momenten, die moet je koesteren, die moet je vastleggen. Het zijn nog maar korte momenten. Heel kort, heel kort. Het is goed dat je ze vastlegt. Meestal is het minutenwerk, dan is het voorbij. Dus je moet het koesteren, op dat moment dat je er is, dan moet je de camera hebben, en dan moet je de fotograferen, dan moet je erbij zijn.”



Door Internetredactie Omroep Archipel