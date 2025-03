Vaten gedumpt in Ouddorp, politie zoekt getuigen

In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 maart 2025 zijn er vaten gedumpt in Ouddorp. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Het is nog niet duidelijk wat er in de vaten zit of heeft gezeten en wie ze daar heeft achtergelaten. Mensen die iets verdachts hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Door Internetredactie Omroep Archipel