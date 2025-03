Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants deel van Medische Staf Van Weel-Bethesda

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland waar verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) officieel deel uitmaken van de Vereniging Medische Staf (VMS). Met deze stap kunnen ze een actieve rol spelen in de verbetering van zorg voor de patiënt.

Het unieke is dat zowel een VS als PA geen formeel geen medisch specialisten zijn en daarom niet automatisch onderdeel zijn van de medische staf, terwijl ze wel zelfstandig – in nauwe afstemming met de verantwoordelijke medisch specialist – medische zorg verlenen.

Robbert-Jan Delfos, gynaecoloog en bestuurslid van de VMS in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, zegt: "Samenwerking is onmisbaar om de ontwikkelingen in de zorg tegemoet te treden en met deze stap sorteren we hierop voor. De medische staf bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De sleutelrol van de VS en PA wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld voor een efficiëntere inzet van zorgprofessionals."

Erkenning

In het ziekenhuis werken vijf gediplomeerde VS, elf gediplomeerde PA en zeven PA in opleiding. Sven de Boer, PA chirurgie/orthopedie, benadrukt dat de samenwerking tussen VS, PA en medisch specialisten al goed verloopt. De uitnodiging om deel uit te maken van de VMS wordt dan ook gezien als een erkenning van hun waardevolle rol binnen het ziekenhuis. "De toetreding tot de VMS biedt ons meer zichtbaarheid binnen het ziekenhuis, de kans om mee te denken over beleid en ontwikkelingen in ons vakgebied te delen". zegt hij.

Betere zorg voor de patiënt

Zowel de VS als de PA heeft veel contact met patiënten en biedt zelfstandig geneeskundige zorg of voeren routinematige medische handelingen uit, in nauwe samenwerking met medisch specialisten. Als onderdeel van de medisch staf kunnen zij actief meedenken over ziekenhuisbeleid. Robbert-Jan Delfos: "De VS en PA zijn twee belangrijke groepen zorgprofessionals in het medisch domein, waarmee we als medisch specialisten nauw en prettig samenwerken. Zij brengen een waardevolle, andere blik vanaf de werkvloer, die bij het ontwikkelen van beleid goed van pas komt." De toetreding van de VS en PA tot de medische staf is een belangrijke stap in nog betere zorgverlening en het beschikbaar houden van zorg voor de inwoners van onze regio.

Wat is een Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant?

• VS (Verpleegkundig Specialist). Een verpleegkundige met een aanvullende opleiding die – naast een medisch specialist – zelfstandige medische taken uitvoert, zoals routinematige medische behandelingen, medicijnen voorschrijven en voorlichting geven.

• PA (Physician Assistant). Een BIG-geregistreerde medische zorgprofessional die zelfstandig geneeskundige zorg biedt aan patiënten binnen een medisch specialisme. Dit doet de PA in een samenwerkingsverband met een medisch specialist.



Door Internetredactie Omroep Archipel