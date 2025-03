Meer verzuimmeldingen zonder toestemming bij Flakkeese scholen

Meer leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben het afgelopen schooljaar gespijbeld. Dat blijkt uit cijfers in het Jaarverslag Leerplicht van de gemeente Goeree-Overflakkee 2023-2024.

Scholen zijn wettelijk verplicht om al het ongeoorloofd verzuim te melden via het landelijke verzuimloket van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In schooljaar 2023-2024 is het aantal verzuimmeldingen gestegen, vooral in het voortgezet onderwijs.

In totaal waren 254 leerlingen in het schooljaar 2023/2024 ongeoorloofd afwezig bij de school waar ze stonden ingeschreven. Daarvan waren er 168 leerlingen van het middelbaar onderwijs en 54 van het mbo. In het basisonderwijs waren 30 leerlingen afwezig zonder geldige reden en in het speciaal onderwijs 2.

Dat is een flinke stijging ten opzichte van het schooljaar ervoor, toen het totale aantal 188 was. Vooral het middelbaar onderwijs is flink gestegen, van 116 naar 168.

Dit vaker zonder toestemming afwezig zijn, is in heel Nederland te zien. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door druk op het mentaal welbevinden van jongeren en leerachterstanden door de coronaperiode, zo staat in het rapport te lezen.

Als de maatregelen die school en Bureau Leerplicht tegen beginnend verzuim hebben ingezet niet werken, kan een leerling naar Bureau Halt worden verwezen. Hiervoor is akkoord van ouders en leerling en goedkeuring van het Openbaar Ministerie nodig. Dat was in het afgelopen schooljaar 8 keer het geval, één keer meer dan het schooljaar ervoor.

Bureau Leerplicht zet doorstroomcoaches in om scholen te ondersteunen bij het organiseren van toegankelijke en laagdrempelige hulpverlening om jongeren met persoonlijke problemen te behouden voor het onderwijs. Ook is er hulp voor jongeren die dreigen uit te vallen. Zij worden geholpen bij het maken van keuzes en het zetten van een volgende stap.

Ook ziekteverzuim wordt vroegtijdig in beeld gebracht in samenwerking met scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), om hier op tijd actie op te kunnen ondernemen.

Het aantal voortijdig schoolverlaters in de gemeente in schooljaar 2023-2024 is niet meegenomen in het onderzoek, omdat die cijfers pas in het voorjaar bekend worden.



Door Internetredactie Omroep Archipel