Grote uitslaande brand in Oude-Tonge

Aan de Heerendijk in Oude-Tonge is dinsdag 15 december 2020 omstreeks 20:40 uur brand ontstaan bij een grote loods. Bussen zijn in brand geraakt. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om de brand te bestrijden en schaalde al snel op naar grote brand.

De brand bedreigde naastgelegen panden, onder andere een woonhuis. Een groot watertransport van de brandweer is ter plaatse gekomen om de manschappen van voldoende bluswater te voorzien. Tijdens de brand kwamen meerdere gasflessen en banden tot ontploffing.

De rook trok richting de bebouwing van Oude Tonge. De brandweer riep op om ramen en deuren te sluiten. Er zijn ongeveer 15 oude bussen uitgebrand.