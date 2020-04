Grote verbouwing Albert Heijn Sommelsdijk

De Albert Heijn aan de Dorpsweg 40 in Sommelsdijk sluit woensdag 22 april 2020 om 17:00 uur tijdelijk de deuren. De supermarkt wordt vervolgens omgebouwd tot het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn. In de vernieuwde winkel vinden klanten veel meer verse producten. Ook zal het afrekenen sneller verlopen dankzij de komst van zelfscankassa’s. Woensdag 6 mei om 11:00 uur gaat Albert Heijn Sommelsdijk weer open. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn er geen openingsactiviteiten. Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij de Albert Heijn-winkels op Goeree-Overflakkee: Middelharnis (Gedempt Kanaal 99), Oude-Tonge (Dabbehof 34) en Ouddorp (Dorpstienden 14). Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Goederenhub heeft de vaart er in Steeds meer ondernemers weten de Goederenhub te vinden voor hun in- en uitgaand pakketvervoer. Inmiddels worden de dagelijkse rondes steeds effectiever. Maar: hoe voller hoe beter: er is...

Burgemeester bezoekt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Donderdag 16 april 2020 was burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman op bezoek bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De burgemeester wilde persoonlijk horen hoe het de afgelopen weken gegaan...

Wijzigingen dienstverlening en afvalinzameling Op maandag 27 april (Koningsdag) 2020 zijn het gemeentehuis, het streekarchief en de milieustraten gesloten. Veel gemeentelijke producten en diensten zijn online aan te vragen via de...

FlakkeeNieuws Radio Podcast week 16 2020 Binnen een paar minuten op de hoogte zijn van het belangrijkste nieuws van de week? Dat kan via de FlakkeeNieuws Radio Podcast. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering online waarin...

Testen op corona vanuit de auto Sinds vrijdag 10 april 2020 kunnen mensen met een verwijzing voor het afnemen van een coronakweek terecht bij de Corona Drive Thru op het ziekenhuisterrein. De Corona Drive Thru is...

Caravan in brand en auto op z'n kant De hulpdiensten zijn woensdag 15 april 2020 uitgerukt voor een tweetal incidenten. Als eerste kwam er aan het einde van de middag een melding binnen van een brand aan de Zuiddijk in...

Kijkje achter de schermen in het ziekenhuis van Dirksland Het ziekenhuis in Dirksland heeft de afgelopen weken veel patiënten met het coronavirus opgenomen, verzorgd, begeleid en gelukkig ook zien genezen. Een situatie die niemand had kunnen...

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond nu via WhatsApp Door de Coronacrisis zijn veel slachtoffers van huiselijk geweld thuis komen zitten met hun geweldplegers. Er is altijd iemand die mee luistert. Hierdoor is het lastig om telefonisch...

Bloemengroet voor ouderen op Goeree-Overflakkee Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft vrijdagmiddag 10 april 2020 een aantal mooie voorjaarsboeketten bezorgd bij zelfstandig wonende ouderen in...

FlakkeeNieuws Radio Podcast week 15 2020 Binnen een paar minuten op de hoogte zijn van het belangrijkste nieuws van de week? Dat kan vanaf nu via de FlakkeeNieuws Radio Podcast. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering online...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina