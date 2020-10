Grote vuurwerkvangst dankzij oplettende melder

Een alerte melder ziet maandagavond 12 oktober 2020 een verdachte situatie rond een auto op de carpoolplaats in Stellendam. Gealarmeerde agenten voeren een controle uit en vinden een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. De twee inzittenden van de auto worden aangehouden. In een schuur in Ouddorp wordt nog een hele lading illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen.

Het is 20:30 uur als een melder ziet dat er op de carpoolplaats in Stellendam spullen worden overgeladen. De melder vermoedt een drugsdeal en belt de politie. Als de agenten arriveren, wil de auto net wegrijden. De agenten geven de auto een stopteken en voeren een controle uit. In de kofferbak ligt 25 kilo zwaar illegaal vuurwerk. De twee inzittenden, een 19-jarige man uit Ouddorp en een 16-jarige man uit Goedereede worden aangehouden.

Toevallig lag er al een melding over handel in vuurwerk vanuit een schuurtje dat te linken was aan één van deze verdachten. Ook daar is meteen een controle gedaan. In de schuur werd nog eens 100 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Dit is in beslag genomenen wordt vernietigd.

De gevaren van illegaal vuurwerk zijn enorm. Niet alleen het afsteken ervan is levensgevaarlijk omdat het vaak teveel flitspoeder bevat en instabiel is, ook de opslag van illegaal vuurwerk brengt enorme gevaren mee. Er is explosiegevaar voor de bewoners én omwonenden. Als u weet hebt van opslag van illegaal vuurwerk in uw leefomgeving neem dan contact op met de politie.