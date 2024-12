Grote woonlocatie arbeidsmigranten bij Melissant kan doorgaan

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdagavond 19 december 2024 gestemd voor het huisvesten van meer arbeidsmigranten per locatie. Het plan om een wijk voor 300 arbeidsmigranten bij Melissant te bouwen, kan daarmee doorgaan.

Door Linda van der Klooster

De gemeente wil enkele grotere locaties voor arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee, verdeeld over het eiland. Het oude Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten uit 2021 had een maximum van 150 tot 200 arbeidsmigranten per locatie. Wethouder Markwat van Volkshuisvesting en Wonen had de raad nu gevraagd in te stemmen met het aanpassen van dat beleidsplan. Zo kan het aantal verhoogd worden naar maximaal 300 personen voor nieuw te bouwen locaties.

Het aantal bewoners per locatie verhogen is nodig omdat het moeilijk is geschikte locaties te vinden waar veel arbeidsmigranten tegelijk kunnen worden ondergebracht. Waar de wethouder de locaties liefst buiten de dorpen ziet, heeft de provincie een voorkeur voor het plaatsen van wijken in de bewoonde gebieden, om de buitengebieden zo veel mogelijk onbebouwd te laten. Dit beleid is de laatste jaren allen maar strikter geworden. Meerdere voorgestelde locaties zijn afgewezen omdat ze strijdig zijn met provinciaal beleid.

Huizenmarkt

Daarnaast wil de gemeente, vanwege de woningcrisis, voorkomen dat doelgroepen met elkaar concurreren om woningen. Bestaande locaties voor arbeidsmigranten moeten optimaal benut worden, om te voorkomen dat ze ten koste gaan van reguliere woningbouw. Ook zou de druk op de reguliere woningmarkt minder worden, door te investeren in de grootschalige locaties. Veel van de bijna 1200 arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee wonen op vakantieparken of in reguliere woningen in de dorpskernen. Als er speciale woonlocaties komen, worden die woningen beschikbaar en vermindert de druk op de huizenmarkt. De wethouder belooft handhavend te gaan optreden.

Ook zijn de kosten van bouwen en de aanleg van infrastructuur en zaken als riolering de laatste tijd erg gestegen. Projectontwikkelaars willen daarom liever investeren voor langere tijd en in grotere locaties, om de locaties maximaal te benutten.

Projectontwikkelaar Estate Invest heeft al plannen klaar voor een grootschalig onderkomen net buiten Melissant, aan de Kraaijerdijk. Die locatie wordt ingericht als een reguliere woonwijk met diverse faciliteiten, waaronder sport en recreatie en sociale voorzieningen.

Onrust

De meeste inwoners van Melissant zijn niet blij met het plan. Een inloopavond in februari werd zeer druk bezocht, en verliep onrustig, omdat de gemoederen hoog opliepen. Mensen waren vooral boos over het feit dat ze zich voor het blok gesteld voelden. Daarna richtten bezorgde inwoners de actiegroep 'Het Belang van Melissant' op. De groep heeft meerdere keren overleg gehad met de gemeente.

De fracties in de gemeenteraad hebben meerdere gesprekken gevoerd met betrokken partijen en elkaar in de hoop tot een eensluidend oordeel te komen. Dat is niet gelukt. Met 17 stemmen voor en 12 tegen is uiteindelijk besloten dat de locatie groter mag worden. CDA, ChristenUnie, SDP en Trots op Goeree-Overflakkee stemden tegen.

Schoonheidsprijs

“De gang van zaken is een schoolvoorbeeld van hoe het niet hoort qua participatie”, zegt Ellen Nijssen van de VVD. “Was het voortraject anders aangepakt, en waren meer mensen er eerder bij betrokken, dan had dat veel energie en frustratie gescheeld.”

Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie is het met haar eens dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient. “Het is een lastige situatie die anders had kunnen zijn als het anders gestart was.”

John de Geus van SGP signaleert dat de aanpassing van het beleidsplan en de discussie over de locatie compleet door elkaar heen zijn gaan lopen. “Achteraf was het een stuk beter geweest om het beleidsplan los te zien van de concrete casus.” De SGP roept wethouder Markwat dan ook op om bij de verdere uitwerking van de plannen alle aandacht te geven aan communicatie en klankborden.

Compliment

Jeffrey Verlegh van D66 complimenteerde Het Belang van Melissant voor de constructieve bijdrage en betrokkenheid. “Ook al zijn we het niet eens geworden. Hopelijk kan iedere bewoner die dat wil betrokken blijven bij het verdere verloop.”

“Besluiten als deze kunnen alleen met duidelijke onderbouwing en echte participatie vanuit de inwoners”, zegt Tim Jochems namens het CDA. “Dit voorstel mist deze basis en doet geen recht aan de schaal van onze dorpen.” De fractie vindt het belangrijk dat de woonlocatie gaat starten via een groeimodel, zoals de ondernemer heeft toegezegd. Na de bouw wordt gestart met 200 bewoners en dan langzaam uitgebreid. “Zo kunnen we tegemoet komen aan zorgen die leven onder de bewoners van Melissant.”

Petra ‘t Hoen van de PvdA is vooral benieuwd naar het beheer van de nieuwe locatie en naar vervolgstappen. “Het is nuttig om grip te krijgen op deze lastige materie, want we weten dat er ook veel cowboys op deze markt actief zijn.” Haar fractie ziet graag dat de wethouder in de monitoring die met de bouw van de locatie opgestart gaat worden heel expliciet gaat kijken naar de effecten op de reguliere woningmarkt, dus of de nieuwe locatie effect heeft op de hoeveelheid beschikbare woningen.

Klankbordgroep

Wethouder Markwat zegt toe dat die uitgebreide monitoring inderdaad gaat plaatsvinden. Ook belooft hij desgevraagd ieder nieuw initiatief ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad, nadat met de provincie is overlegd over de haalbaarheid. Ook zegt hij dat de gemeente beter gaat communiceren en er komt een klankbordgroep. “Dat is van groot belang om eventuele negatieve signalen zo snel mogelijk op te pikken en actie op te ondernemen.”

Illegale situaties worden zeker zo snel mogelijk aangepakt. Dat kan met de komst van de nieuwe woonlocatie beter. “Dat kan nu alleen nog op schrijnende situaties, die mensonterend zijn of overlast veroorzaken. Dit bij gebrek aan alternatieve huisvesting.”