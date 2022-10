Grote zoekactie door hulpdiensten na aantreffen rugtas

Op de kruising van de Middeldijk met de Mariadijk tussen Goedereede en Ouddorp is vrijdagavond 14 oktober 2022 een rugtas aangetroffen door een voorbijganger. Onduidelijk was van wie die tas was en waar die persoon zich bevond. De hulpdiensten hebben daarop groot ingezet en zijn een zoektocht gestart in de omgeving.

Bij de zoektocht zijn meerdere brandweereenheden ingezet waaronder een duikteam. Ook een hoogwerker en een brandweerdrone kwamen ter plaatse om zicht te hebben van bovenaf. Ruim een uur nadat de tas was aangetroffen meldde de eigenaar van de tas zich ter plaatse bij de hulpdiensten. De jongeman was de tas tijdens het fietsen verloren en baalde er behoorlijk van dat dit voor een grote zoekactie heeft gezorgd.