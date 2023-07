Grote zoekactie naar mogelijk vermiste kitesurfer

Zondagavond 16 juli 2023 werd voor de kust van Ouddorp een groene kite aangetroffen, wat resulteerde in een grootschalige zoekactie naar een mogelijk vermiste kitesurfer. De Kustwacht, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Reddingbrigade zijn urenlang in touw geweest.

Om 21:13 uur werd de groene kite op zee gespot, waarna de autoriteiten onmiddellijk actie ondernamen. Twee reddingboten van de KNRM Stellendam en Ouddorp werden ingezet, samen met het Kusthulpverleningsvoertuig. Daarnaast werden de Reddingbrigades van Rockanje en Ouddorp met vaartuigen en voertuigen ingeschakeld om te helpen bij de zoekactie. De Kustwacht zette ook een SAR-helikopter in, die urenlang boven de kust van Ouddorp heeft gezocht.

De zoekactie duurde tot in de nacht voort, maar er werd geen kitesurfer gevonden en er waren geen meldingen van vermiste personen in verband met de kite. De ernst van de situatie werd vergroot doordat er in de buurt van de kust een verlaten auto werd aangetroffen, waarin kleding en kitesurfaccessoires werden gevonden, maar geen kite en board. De eigenaar van de auto kon niet worden bereikt.

Na uitgebreid overleg tussen de Kustwacht en de reddingseenheden is besloten de zoekactie te staken. Jaarlijks worden de hulpdiensten tientallen keren ingeschakeld voor gevonden surfmateriaal. Hoewel het vaak om verloren materiaal gaat, moet er altijd worden uitgesloten dat er geen mensen in gevaar zijn. Dit leidt tot langdurige, kostbare en soms gevaarlijke operaties voor de hulpverleners.

Als reactie op deze gebeurtenis doen de autoriteiten een dringende oproep aan alle kitesurfers en windsurfers. Ten eerste wordt geadviseerd om je telefoonnummer op je kite, zeil en board te vermelden, zodat de hulpdiensten kunnen bellen om te verifiëren dat je niet in de problemen bent als ze je materiaal aantreffen. Gratis stickers hiervoor zijn verkrijgbaar bij de KNRM, maar een watervaste stift werkt ook. Ten tweede wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de Kustwacht als er materiaal vermist wordt, zodat duidelijk is dat er geen mensenlevens in gevaar zijn.



