Gymnastiekvereniging Olympia zoekt dringend leiding: voortbestaan in gevaar

Gymnastiekvereniging Olympia doet dringende oproep voor nieuwe leiding. Zonder extra ondersteuning dreigt de vereniging haar activiteiten te moeten beëindigen. Olympia is specifiek op zoek naar leiding voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De trainingen vinden elke dinsdag plaats tussen 15:00 en 18:00 uur in sporthal De Gooye in Dirksland.

Regelmatige lichaamsbeweging is essentieel voor kinderen, omdat het bijdraagt aan een gezonder gewicht, verbeterde motoriek, sterkere hersenontwikkeling en betere sociale vaardigheden. Olympia speelt een belangrijke rol in de gemeenschap door deze voordelen aan te bieden via gymnastiek en turnen. De vereniging biedt ook conditietrainingen voor volwassenen aan, waardoor een breed scala aan leeftijdsgroepen profiteert van de diensten. Het ontbreken van nieuwe leiding zou deze belangrijke activiteiten in gevaar brengen.

Hoewel Olympia zich richt op recreatieve gymnastiek, worden de leden serieus voorbereid op wedstrijden. De vereniging neemt deel aan clubkampioenschappen en eilandelijke wedstrijden, zoals Prima Vista en springwedstrijden, vaak in samenwerking met andere verenigingen.

Groeiende ledenaanwas

Ondanks de uitdagingen groeit het ledenaantal van Olympia nog steeds. In het seizoen 2023/2024 zijn er 36 nieuwe leden bijgekomen. Recentelijk is er geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, waaronder een evenwichtsbalk en een Air-Tumbling baan, om aan de toenemende vraag te voldoen.

Directe behoefte aan leiding voor groepen

Helaas heeft de leiding van de dinsdagmiddaggroepen aangegeven dat ze er mee gaat stoppen, wat heeft geleid tot onzekerheid over de toekomst van de vereniging. Olympia zoekt per direct na de zomervakantie nieuwe leiding voor de groepen 1 t/m 7, die samen uit 55 leden bestaan. De overige groepen, zoals de dinsdagavondgroep en de callanetics/conditietraining, kunnen in ieder geval na de zomervakantie gewoon doorgaan.

Vergoeding

De vereniging staat open voor flexibele oplossingen. Hoewel de voorkeur uitgaat naar begeleiding op dinsdagmiddag, is er ruimte om de dag en het tijdstip aan te passen om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Leiding wordt betaald voor hun diensten; het betreft dus geen vrijwilligerswerk.

Een breder probleem

Het tekort aan personeel is niet uniek voor Olympia. Gymverenigingen over het hele eiland kampen met soortgelijke problemen, wat de continuïteit van lokale sportverenigingen bedreigt. Olympia is een voorbeeld van een vereniging die worstelt om te overleven.

Voor meer informatie of om aan te melden als leiding, kan contact opgenomen worden met Gymnastiekvereniging Olympia via e-mail kl.kool@kpnmail.nl, het emailadres van voorzitter Klazina Kool.



Door Danny Rijkels