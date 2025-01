Gymzaal van RGO College voorzien van led-vloer

RGO College heeft een eigen gymzaal in de school, waar de leerlingen in de herfst- en winterperiode lessen lichamelijke opvoeding krijgen van vakdocenten. Onlangs is de traditionele vloer van de gymzaal vervangen door een innovatieve led-vloer, wat het lesaanbod aanzienlijk verrijkt.

Met de nieuwe led-vloer kunnen de vakdocenten namelijk zelf bepalen welke lijnen er oplichten. Dit zorgt voor een geheel nieuwe vorm van flexibiliteit en maatwerk in de lessen. Of het nu gaat om het afbakenen van speelvelden of het aanpassen van lijnen voor specifieke oefeningen, de vloer kan precies afgestemd worden op de behoeften van de les. Het ontbreken van onnodige lijnen zorgt bovendien voor rust en overzicht.

De led-vloer biedt daarnaast de mogelijkheid om interactieve spellen en oefeningen te integreren in de lessen. Een voorbeeld hiervan is een innovatieve ‘stoelendans’ waarbij het aantal gekleurde vakken op de vloer steeds minder wordt, en de leerlingen van vak naar vak moeten rennen. Dit maakt de gymles niet alleen fysiek uitdagender, maar ook veel speelser en aantrekkelijker.

"Traditionele sportlijnen zijn gebaseerd op traditionele sporten, terwijl wij met ons onderwijs juist voor aangepaste beweegvormen kiezen die beter passen in de schoolsituatie", vertelt lo-docente Laurey van den Berge-Heij. "Door de gave uitstraling wordt ook de intrinsieke en groepsmotivatie gestimuleerd. Het maakt de gymles gewoon leuker"



Door Internetredactie Omroep Archipel