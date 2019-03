Ha-Ra op schoonmaakbezoek bij Woonhoeve de Schaapskooij

Begin maart 2019 stond Marie-Louise Broeders, teamleidster en consulente van Ha-Ra Worldwide op de stoep bij Woonhoeve de Schaapskooij in Stellendam. Ze stelde de vraag of zij en haar team wat voor de Schaapskooij konden betekenen op de Nederland Doet Dag op 16 maart. Daar hoefde niet lang over te worden nagedacht. Een zeer welkom gebaar.

En zo stonden er zaterdag 16 maart 2019 vier vrouwen op de stoep, bepakt met allerlei biologische schoonmaakartikelen, speciale doeken, raamwissers en luiwagens. Tijdens de koffie zijn de schoonmaakklussen besproken en daarna gingen ze aan de slag. De oven is weer blinkend schoon, het gasstel, alle ramen aan de binnenkant (en dat zijn er veel), de deuren, alles wat van roestvrij staal is, de vloer... En dat allemaal in een paar uurtjes tijd.

Voor de ene klus gebruikten ze een pasta, voor de andere een schepje korreltjes of een spuitbus die ook ondersteboven kan spuiten. Ook hadden ze een scala aan bijzondere doekjes bij zich. Alles werd gedaan met het grootste gemak, zonder gesleep met zware emmers water. En bovendien zijn alle schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar. De bewoners van De Schaapskooij zijn erg dankbaar voor de geboden hulp.

Woonvoorziening Woonhoeve De Schaapskooij is een kleinschalig wooninitiatief en biedt plaats aan acht bewoners met een indicatie voor 24 uurs zorg. De woonvoorziening wordt gerealiseerd in het pand van de 'oude' Rabobank, Voorstraat 77 te Stellendam.