Hagelbui decimeert gewassen zuidwesten

Een kortstondige en zeer felle hagelbui trok zaterdagmiddag 20 juli 2019 over Goeree-Overflakkee heen. De hagelstenen tot 4 centimeter doorsnee decimeerden de gewassen en sloegen het loof compleet weg. Van herstel lijkt weinig sprake meer. De gewassen zijn er erg aan toe. Van de aardappelen en uien staat geen loof meer overeind. Ook de suikerbieten en de tarwe heeft een flinke tik gekregen Lees verder bij Boer en Business. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Eenzijdig ongeval Westdijk Dirksland Woensdagavond 24 juli 2019 even na 23:45 uur zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een eenzijdig ongeval. Aan de Westdijk bij Dirksland was een personenauto tegen een boom gereden. In eerste...

Honderden varkens dood door technische storing Bij een veeteeltbedrijf in Middelharnis zijn op 24 juli 2019 enkele honderden varkens overleden als gevolg van een technische storing. Uitval van de ventilatie in combinatie met de hoge...

Brandweer rukt uit voor natuurbrand Woensdagmiddag 24 juli 2019 is er brand ontstaan rondom het spoor bij Port Zelande. Brandweerlieden van Ouddorp, Goedereede en Renesse werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Uit...

Kitten is hulpverleners bijna te slim af Maandagmiddag 22 juli 2019 zijn de dierenambulance en de brandweer opgeroepen voor een katje dat weggekropen was onder een auto op het parkeerterrein aan het Kerkepad in Middelharnis. Je...

Auto naast de weg, een persoon gereanimeerd In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli 2019 is een auto met daarin twee personen van de weg geraakt en op z’n kop in een sloot beland. Het ongeval gebeurde op de N57 bij...

Zomerprogramma A Seal Stellendam Stellendam Vanaf juli tot september 2019 is er elke week een afwisselend zomerprogramma bij A Seal Stellendam. Dit programma omvat educatieve momenten en Meet & Greets met onder andere een...

Brandweer rukt uit voor graafmachine in brand Op woensdagmorgen 17 juli 2019 werden brandweerlieden omstreeks 05:00 uur gewekt voor een brand aan de Oosthavendijk in Middelharnis. Op een bouwterrein stond een graafmachine in...

Goed voor Goed en gemeente winnen landelijke prijsvraag Bijna iedere gemeente heeft wel een milieustraat, kringloopwinkel, ambachtswerkplaats en een Repair Café. Om te experimenteren hoe de samenwerking tussen deze partijen versterkt kan...

50.000 euro bij elkaar gevoetbald voor kinderafdeling ziekenhuis Dirksland Zaterdagavond 6 juli 2019 ontving het bestuur van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een cheque t.w.v. € 50.000,00 bestemd voor de kinderafdeling. Het bedrag is tijdens een...

Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat Er zijn veel mensen - volwassenen, jeugdigen en kinderen - voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking...

