Hand in het hand voor het klimaat

Zeehondenopvang ASeal vraagt inwoners van Goeree-Overflakkee en andere belangstellenden om zaterdagmiddag 22 juni 2024 mee te doen aan de Climate Chain, een menselijke ketting, als een krachtig statement tegen het huidige klimaatbeleid.

ASeal laat zaterdagmiddag om 14:30 uur twee grijze zeehonden vrij op het strand van Ouddorp, in de buurt van Beachclub 't Gorsje. De zeehondenopvang vraagt inwoners en andere belangstellenden om langs te komen om 14:30 uur en daarna 10 minuten lang, hand in hand, en in het rood gekleed, mee te doen aan The Climate Chain. Ook op Voorne-Putten staan mensen op dat moment in het rood gekleed aan zee.

Menselijke ketting

The Climate Chain van Stichting Urgenda hoopt de langste Nederlandse menselijke ketting ooit te vormen. Met de actie trekken betrokken een symbolische rode streep in het zand tegen klimaatverandering. Zondag staan alle deelnemers hand in hand langs de Nederlandse kust in een lint van bijna 200 kilometer. Vanwege de zondagsrust vindt die op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten een dag eerder plaats.

"The Climate Chain is geen demonstratie", benadrukt Stichting Urgenda. "We gaan simpelweg een minuut of 10 naast elkaar staan op het strand of op de dijk, met de handen ineen, om te verbinden voor een versnelling van het beleid."

Rood

Een meerderheid van de Nederlanders sprak zich in 2023 uit voor meer klimaatbeleid en vraagt meer actie van de overheid. "Het Nederlandse klimaatbeleid is ontoereikend om ons deel te doen voor het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5 graad en biedt te weinig bescherming voor de biodiversiteit. Er is bovenal meer actie nodig. Geen woorden, maar daden."

Deelnemers worden gevraagd iets roods aan te trekken. Zelfs een rood zwempak of een rode sjaal helpen om het grote draagvlak voor meer en snellere klimaatactie zichtbaar te maken. De stichting heeft de kustlijn vanaf Hoek van Holland tot aan Lauwersoog opgedeeld in vakken van een kilometer. Geïnteresseerden kunnen zich via een kaart op de website aanmelden voor het vak waar zij willen staan.



Door Linda van der Klooster