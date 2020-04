Hang de poster voor uw raam en steun de Zorghelden

Goeree-Overflakkee staat achter onze Zorghelden. Deze boodschap is voor alle zorgverleners in het bijzonder, maar ook voor een ieder die op de één of andere manier een steentje bijdraagt in deze onzekere en moeilijke tijd. Help elkaar en volg de richtlijnen in het belang van de gezondheid van ons allemaal. Laten we met elkaar voor elkaar zorgen. Wilt u de Zorghelden van Goeree-Overflakkee ook een hart onder de riem steken?

Hang dan de poster voor uw raam. Hiermee laat u zien dat u ook de Zorghelden steunt. De poster is hier te downloaden. Een initiatief van Paulina.nu.