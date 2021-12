Hang een bijzondere kerstbal in de wensboom van Goeree-Overflakkee

De donkere dagen voor Kerst is voor veel families de dagen van samenzijn, spelletjes doen en herinneringen ophalen. Maar er zijn ook veel families die dat niet meer kunnen doen met geliefden die ze graag in hun nabijheid zouden willen hebben. Zij moeten het doen met herinneringen en die proberen te delen met anderen.

De Stichting Vrienden van Carmen kent de gevoelens van deze mensen. Bij deze stichting zitten families die naasten zijn verloren aan een ziekte. Maar zij begrijpen dat mensen niet alleen overlijden aan een ziekte. Ook dan geldt dat de dood er niet voor moet zorgen dat herinneringen aan deze persoon vervagen. Wat is het dan fijn om herinneringen samen te kunnen delen, met elkaar praten hoe iemand was en zorgen dat herinneringen levend blijven. En dat kan de komende weken in Middelharnis. De Stichting Vrienden van Carmen heeft in samenwerking met de Ondernemersvereniging Middelharnis (BIZ) een kerstboom geplaatst op het Diekhuusplein.

Nu is het plaatsen van een kerstboom in deze tijd op zich niet zo bijzonder. Het speciale is dat in deze boom kerstballen komen te hangen waarin men een boodschap, foto, herinnering of een klein verhaaltje kan achterlaten over een speciale persoon.

Hoe komt men aan deze speciale kerstballen?

Op 10, 11, 17 en 18 december 2021, vanaf 14:00 uur, zal er namens de Stichting Vrienden van Carmen een kraampje op het Diekhuusplein staan. Hier kunnen gratis kerstballen worden gehaald. Er is pen en papier beschikbaar om eventueel uw boodschap of gedachte te verwoorden. Hierna kan men de kerstbal in de boom hangen.

Op 23 december om 19:00 uur zullen de lichtjes in de boom worden ontstoken en zullen de boodschappen, foto’s, wensen, herinneringen en gevoelens glinsteren. Met lotgenoten kunt u samenzijn en hopelijk zal dit samenzijn zorgen voor een beetje verlichting in deze donkere dagen.

Voor meer informatie: www.vriendenvancarmen.nl.

U bent van harte welkom in de kraam op:

Vrijdag 10 december van 14:00 uur tot 19:00 uur,

Zaterdag 11 december van 14:00 uur tot 17:00 uur,

Vrijdag 17 december van 14:00 uur tot 19:00 uur,

Zaterdag 18 december van 14:00 uur tot 17:00 uur.