Hans de Wilde is de nieuwe dirigent van Sempre Crescendo

Hans de Wilde is sinds 30 september 2025 aangesteld als de nieuwe dirigent van fanfareorkest Sempre Crescendo uit Middelharnis-Sommelsdijk. Hij volgt Erik Rozendom op, die eerder dit jaar na een periode van acht jaar zijn vertrek aankondigde.

De aanstelling is het resultaat van een selectieproces dat in gang werd gezet na het aangekondigde vertrek van Rozendom. Zowel het bestuur als de leden van het orkest kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe dirigent

Dirigent

Hans de Wilde (1986), afkomstig uit Vaassen en woonachtig in Waalwijk, studeerde bastuba aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle, waar hij zowel zijn bachelor- als masterdiploma behaalde. Sinds 2007 is hij in dienst van de Marinierskapel der Koninklijke Marine als bastubaspeler. In het voorjaar van 2024 werd hij benoemd tot kapelmeester, waarmee hij onder meer verantwoordelijk werd voor het dirigeren van ceremoniële optredens, waaronder Prinsjesdag.

Bastuba

De Wilde is daarnaast actief als bastubaspeler bij Brassband Schoonhoven, meervoudig Nederlands kampioen, en trad hij op als remplaçant bij onder meer het Radio Filharmonisch Orkest. Zijn opleiding tot dirigent hafabra rondde hij in juni 2024 af, eveneens aan het ArtEZ Conservatorium, tijdens een openbaar eindexamenconcert met Brassband Schoonhoven. Hij deed eerder al ervaring op als dirigent van meerdere fanfareorkesten.

Met de benoeming van De Wilde start Sempre Crescendo een nieuw hoofdstuk in de muzikale ontwikkeling van het orkest.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel