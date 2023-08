Harddrugs gevonden bij onderzoek naar verdovende middelen

In een onderzoek naar de handel in verdovende middelen op Goeree-Overflakkee werden meerdere verdachte locaties geïdentificeerd, evenals één verdacht persoon. Woensdag 30 augustus 2023 zijn deze locaties onderzocht, waarbij één verdachte, een 36-jarige man, werd gearresteerd.

Bij een huiszoeking in Stad aan 't Haringvliet trof de politie diverse soorten harddrugs aan. Op een andere locatie in Dirksland werd niets aangetroffen.

Het onderzoek benadrukt het belang van de alertheid van de gemeenschap. Als u situaties opmerkt die kunnen wijzen op criminele activiteiten, aarzel dan niet om dit te melden. U kunt vertrouwelijke informatie delen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook is het mogelijk om vertrouwelijk te tippen bij het Team Criminele Inlichtingen via 088-6617734.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws