Harde wind zorgt voor afgebroken bomen

Op maandag 15 september 2025 kreeg de brandweer op Goeree-Overflakkee meerdere meldingen van stormschade binnen. De stevige wind zorgde voor gevaarlijke situaties met bomen.

In de ochtend, iets voor 06:30 uur, kwam de eerste melding binnen voor brandweer Ouddorp aan de Blomweg. Daar heeft de brandweer een boom moeten verwijderen.

Later die dag, rond 16:30 uur, rukte brandweer Dirksland uit naar de Noordijk en Ovenkeetweg bij Melissant. Daar was een stuk van een grote boom geknapt en hingen er takken op breken. Met hulp van de hoogwerker van brandweer Hellevoetsluis werden de gevaarlijke takken verwijdert.

Niet veel later, om 17:30 uur, kreeg brandweer Melissant een melding op de Westdijk tussen Melissant en Herkingen. Ook hier was een boom beschadigd door de wind en stak uit over de weg. De brandweer heeft de boom gesnoeid, zodat de weg weer veilig te gebruiken was.

Aan het begin van de avond, om 18:45 uur, werd brandweer Ouddorp opnieuw gealarmeerd. Dit keer ging het om een stormschade melding aan de Oostdijkseweg.

Door Internetredactie Omroep Archipel