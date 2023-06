Haringvlietbrug 8 weken afgesloten

Voor het vervangen van de beweegbare delen van de Haringvlietbrug is de Haringvlietbrug van vrijdag 9 juni 22:00 tot en met vrijdag 4 augustus 23:00 uur volledig afgesloten voor al het wegverkeer. Autoverkeer kan omrijden via de A16 (Moerdijkbrug) en Haringvlietdam (N57) en moet rekening houden met meer dan een uur vertraging. Voor (brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer vaart een pont langs de brug.

Openbaar vervoer

Tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug wordt de dienstregeling van Connexxion en Arriva aangepast. Bussen van Connexxion richting Rotterdam rijden via de N57 van en naar metrostation Spijkenisse. Meer informatie over deze aanpassingen vindt u op de website van Connexxion.

Arriva lijn 310 rijdt naar station Roosendaal waar passagiers kunnen overstappen van de bus op de trein richting Rotterdam, en andersom. Meer informatie over de dienstregeling en compensatie van extra reiskosten vindt u op de website van Arriva.

Pont voor (brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer

Via de parallelbaan van de Haringvlietbrug kunnen (brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer het Haringvliet over. Voor deze weggebruikers is het niet mogelijk om een omleidingsroutes te volgen, simpelweg omdat deze te lang zijn. Daarom zetten ze 2 veerverbindingen in: een pont voor (brom)fietsers en voetgangers en een pont voor landbouwverkeer.

Beide ponten varen langs de brug, zodat de extra reisafstand zo kort mogelijk is. Aan de noordkant vertrekken de veerponten vanaf het oostelijke strandje/horecagelegenheid Summer Beach die naast de brug liggen. Aan de zuidkant doen we dat bij recreatiegebied Hellegatsplein/trailerhelling en horecagelegenheid De Banaan. Op de fietspont is ruimte voor zo’n 175 voetgangers of 75 passagiers met een fiets of brommer.

Voor het aanmeren van de pont zijn vanaf 13 april tot midden augustus 2023 op beide locaties de trailerhellingen afgesloten. In deze periode kunnen gebruikers van de trailerhelling aan de noordkant terecht bij het Quackstrand bij Hellevoetsluis.

Aan de zuidkant kunnen ze terecht bij de trailerhellingen bij Jachthaven Waterkant in Dinteloord, aan de Mariadijk 2 in Ooltgensplaat en bij Jachthaven Atlantica in Stad aan ’t Haringvliet.

Hinder scheepvaart

Het Haringvliet is een drukke vaarroute voor de recreatievaart. Sinds 1 januari 2023 is het beweegbare deel van de Haringvlietbrug aan het eind van zijn technische levensduur en zijn in de kelder van de brug de werkzaamheden voor de renovatie begonnen. De brug wordt daarom niet meer geopend om de hoge scheepvaart (hoger dan 13 m) door te laten.

Deze volledige stremming voor de scheepvaart duurt tot de renovatie van de Haringvlietbrug gereed is, naar verwachting in het najaar van 2023. Hoge scheepvaart kan omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil. Dit zorgt voor een vertraging van minimaal 4 uur.

De lage scheepvaart kan ten zuiden van de brug onder het vaste deel door en ondervindt weinig hinder van de stremming van de brug en de renovatiewerkzaamheden.

Meer informatie op: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-haringvlietbrug-beweegbare-deel/hinder-en-maatregelen



