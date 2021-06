Haringvlietbrug gaat niet meer dicht

De Haringvlietbrug in de A29 was vrijdagmiddag 4 juni 2021 in storing. De brug stond volledig open en kon niet meer dicht. Het verkeer was gestremd in beide richtingen.

Update 13:45 uur

Het probleem is opgelost.

Update 13:58 uur

De Haringvlietbrug is sinds 19 mei in principe dicht, maar één keer per week draaien ze een proefdraai. Dat was vanmiddag.