Haringvlietsluizen open voor publiek tijdens Open Monumentendag

Op zaterdag 13 september 2025 vindt de jaarlijkse functioneringssluiting van de Maeslantkering plaats bij Hoek van Holland. Deze stormvloedkering, onderdeel van de Deltawerken, wordt in extreme situaties automatisch gesloten om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Vlak voor het stormseizoen wordt de Maeslantkering, samen met de Hartelkering bij Spijkenisse, getest door Rijkswaterstaat. Dit jaar valt de functioneringssluiting samen met Open Monumentendag, waarop ook andere belangrijke stormvloedkeringen, zoals de Haringvlietsluizen, te bezoeken zijn.

Bescherming tegen Hoogwater

Nederland, een land dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt, is bijzonder kwetsbaar voor overstromingen. Het land heeft te maken met stijgende zeespiegels, bodemdaling en vaker voorkomende stormen, heftige regenbuien en hoge rivierstanden. Het is daarom van essentieel belang om goed beschermd te zijn tegen hoogwater. De Deltawerken, die sinds bijna 70 jaar functioneren in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, spelen hierin een cruciale rol in de bescherming tegen overstromingen

Haringvlietsluizen

De Haringvlietsluizen zijn op zaterdag 13 september geopend voor publiek tussen 10:00 en 16:00 uur. Bezoekers kunnen een rondleiding volgen, waarbij medewerkers van Rijkswaterstaat hen meenemen van de Schakelwacht naar het noordelijk landhoofd, via ligger 19 naar machinekamer pijler 16 aan de zeezijde, en eindigen bij de atoombunker. De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur en biedt inzicht in de werking van deze belangrijke waterkering.

Door Internetredactie Omroep Archipel