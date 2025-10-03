Haringvlietweg drie weken afgesloten

Tussen 6 en 24 oktober 2025 voert aannemer Van Gelder in opdracht van het waterschap werkzaamheden uit aan de Haringvlietweg, tussen Stellendam en Hellevoetsluis. Gedurende deze periode is de weg op doordeweekse dagen afgesloten voor doorgaand verkeer. In de weekenden blijft de weg wel toegankelijk. De Haringvlietdam wordt niet afgesloten. De afsluiting is nodig vanwege groot onderhoud: de weg krijgt nieuw asfalt en de fietsstroken worden opnieuw aangebracht in rode coating, wat de veiligheid van fietsers moet verbeteren.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes ingesteld. Verkeersregelaars zijn aanwezig om bewoners en weggebruikers te informeren over de bereikbaarheid van woningen en bedrijven in het gebied. Voor fietsers en brommobielen uit Stellendam is een alternatieve route beschikbaar via een verhard pad achter de strandpaviljoens richting de Voorweg.

Landbouwverkeer

De afsluiting heeft ook gevolgen voor het landbouwverkeer tussen Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. In overleg met Rijkswaterstaat is besloten dat landbouwvoertuigen onder begeleiding van verkeersbegeleiders gebruik mogen maken van de N57. Hiervoor zijn specifieke oversteektijden vastgesteld.

Voor het landbouwverkeer zijn twee verzamelplaatsen ingericht. In Hellevoetsluis is de verzamelplaats voor landbouwverkeer gelegen aan de Haringvlietweg ter hoogte van de Voorweg. De oversteektijden vanaf deze locatie zijn: 06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:00 en 20:00 uur.

In Stellendam verzamelen landbouwvoertuigen op de carpoolplaats aan de Korteweg, nabij de N57. Hier vertrekken de konvooien om 06:30, 08:00, 11:00, 14:00, 16:30 en 20:30 uur.

Weersafhankelijk

De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het waterschap houdt rekening met mogelijke vertragingen bij ongunstig weer. Bewoners in de omgeving zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Vragen

Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de omgevingsmanagers van aannemer Van Gelder. Liesbeth van Dijke is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 07:00 en 17:00 uur via 06-8193 8492. Op vrijdag is Francis Danen aanspreekpunt, bereikbaar tussen 07:00 en 16:00 uur via 06-1436 4070.

Door Internetredactie Omroep Archipel