Hartenlief maakt kussentjes voor borstkankerpatiënten

De Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft hartvormige kussentjes geschonken aan patiënten met borstkanker die worden behandeld in het ziekenhuis. De kussentjes worden door de mamma-care verpleegkundigen persoonlijk uitgedeeld op de polikliniek Chirurgie, zodat iedere patiënt een exemplaar ontvangt dat bij haar past.

De kussentjes worden vervaardigd door Hartenlief, een initiatief van Ingrid Verhoeve, Elly Teigelaar en Dilly van der Padt. Ingrid Verhoeve vertelt: “We komen maandelijks bij elkaar om de kussentjes te maken. Niet alleen voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, maar ook voor andere ziekenhuizen in de regio, zoals Ikazia Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Maasstad Ziekenhuis.”

Met de schenking van de kussentjes wil de Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis niet alleen het comfort van patiënten verbeteren, maar hen ook het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan tijdens hun behandeling.

Praktische kussentjes

Een groep van zo’n 25 vrijwilligers werkt samen om de kussentjes te maken. Het proces begint bij de kniptafel, waarna de stukken stof met de hand en naaimachine worden bewerkt. Na de laatste controles worden de kussentjes verpakt in een tasje. Verhoeve: “Het is altijd een gezellige ochtend, en de patiënten zijn ontzettend blij met de kussentjes. Sommigen gebruiken ze zelfs een jaar later nog.”

Amanda Soeters, mamma-care verpleegkundige: “Er is voor iedere patiënt wel een passend printje. De kussentjes zijn met zorg en aandacht gemaakt om steun te bieden, maar hebben ook een praktische functie. Veel patiënten gebruiken ze bijvoorbeeld tijdens het slapen of het autorijden, ter bescherming onder de gordel.”

Vrienden van het ziekenhuis

De Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ondersteunt projecten die de zorg en behandeling van patiënten in het ziekenhuis verbeteren. Omdat het ziekenhuisbudget vaak onvoldoende is voor deze extra's, richt de stichting zich op het realiseren van dergelijke initiatieven. De stichting ontvangt regelmatig giften van mensen die het ziekenhuis dankbaar zijn voor hun zorg of die het ziekenhuis een warm hart toedragen. Recent is de stichting partner geworden van de VriendenLoterij.

Door Internetredactie Omroep Archipel