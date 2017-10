Haven Middelharnis opgeknapt en verduurzaamd

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee werd in 2017 de haven in Middelharnis opgeknapt. Door het vervangen van onder andere de houten deksloven, voldoen deze weer aan de huidige eisen en zorgen tegelijkertijd voor een nette afwerking van de haven. Ook verving de gemeente de oude boot van de havenmeesters voor een duurzame elektrische variant.

Op maandag 9 oktober 2017 overhandigde wethouder Arend-Jan van der Vlugt aan havenmeester Martin Damme de sleutels van de nieuwe elektrische boot en werd de boot in gebruik genomen.

De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke havens en gaf daarom opdracht aan Ooms Constructions B.V. om de haven in Middelharnis op te knappen. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen, werden de afgelopen weken de houten deksloven aan de kant van het Vingerling in de haven van Middelharnis vervangen. Een deksloof is een horizontale houten balk waarmee de bovenkant van een damwand of beschoeiingswand wordt bedekt. Hierdoor ontstaat een nette rechte afdekking met een betere vormvastheid en een goede krachtverdeling in de verticale wand.

Duurzame boot voor havenmeesters

Omdat de boot van de havenmeesters aan vervanging toe was, verving de gemeente deze voor een duurzamere variant. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt, portefeuillehouder Innovatie en Duurzaamheid, reikte op 9 oktober de sleutels van de nieuwe elektrische boot uit aan havenmeester Martin Damme. Van der Vlugt is blij met de nieuwe boot: "Wij willen graag alle kansen benutten die bijdragen aan onze duurzaamheidsambities en daarin zelf het goede voorbeeld geven. Dan is het logisch dat we ook naar de mogelijkheden binnen onze eigen organisatie kijken, zoals de vervanging van deze boot voor een duurzamer exemplaar." Het materiaal van de nieuwe boot bestaat uit een speciaal soort rubber, waardoor de boot een langere levensduur heeft. Verder is de aandrijving van de boot volledig elektrisch door twee lithiumbatterijen. Deze batterijen hebben meer vermogen, zijn lichter, kleiner en gaan ruim vier keer langer mee dan de gewone klassieke loodzuurbatterijen. De batterijen worden opgeladen via de zonnepanelen op de douche unit naast het havenkantoor. De havenmeesters gebruiken de boot onder andere voor het ontvangen van passanten, het aanwijzen en controleren van ligplaatsen, het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden, het verwijderen van vuil uit water.