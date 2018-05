Havendag 2018 gaat toch door na constructief overleg

Jaarlijks vindt de Havendag plaats rond de haven van Middelharnis. Het evenement stond korte tijd op losse schroeven. Na overleg tussen verschillende partijen hebben zij besloten om de organisatie samen op te pakken. Daardoor zal het evenement op 1 en 2 juni 2018 gewoon doorgaan. Iedereen is van harte welkom om te genieten van de nautische gezelligheid in Middelharnis.

De Havendag is een historisch evenement dat inmiddels al tientallen jaren plaatsvindt rondom de haven in Middelharnis. Gedurende twee dagen in juni is de haven een bruisend centrum van gezelligheid. De laatste jaren was de organisatie met succes in handen van de stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis.

De afgelopen weken circuleerden er berichten in de media over het annuleren van de Menheerse Havendag. Verschillen van inzicht tussen de stichting en andere belanghebbenden, en zorgen over de begroting brachten de stichting ertoe om pas op de plaats te maken. Daarom bracht de gemeente alle betrokken partijen op 15 mei bij elkaar om te bespreken welke obstakels een mooi evenement als de Havendag in de weg stonden.

Tijdens het overleg werd duidelijk dat allen het over één ding eens waren: in het belang van inwoners en bezoekers van het eiland willen de betrokken partijen de krachten bundelen om ook dit jaar dit mooie evenement te laten plaatsvinden. Daarom sloegen de partijen aan tafel de handen ineen en besloten om de organisatie gezamenlijk ter hand te nemen: Havendag 2018 gaat dus gewoon door.

De verschillende partijen; de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis, de Stichting City Center Goeree-Overflakkee, de horecaondernemers en de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee hebben samen de schouders gezet onder de organisatie van het mooie evenement. De laatste partij is het aanspreekpunt van de samenwerkende organisatoren. Op 1 en 2 juni 2018 zijn de havenkom, het havenkanaal, en de sluis van Middelharnis als vanouds het toneel van één van de mooiste nautische evenementen in Zuid-Holland, waarbij jong en oud van harte welkom zijn.